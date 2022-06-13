سیاسة

الحلبوسي: وجود الكتلة الصدرية بالبرلمان أمر مهم والانسداد السياسي "لن يستمر"

author_image سوار أحمد
العراق محمد الحلبوسي البرلمان الكتلة الصدرية

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، "وجود الكتلة الصدرية بالبرلمان أمر مهم"، مشيرا الى أن "الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة، وسيكون هناك تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية".

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الاردني عبد الكريم الدغمي، إن "بدلاء نواب الكتلة الصدرية سيكونون من الخاسرين الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية"، موضحا أن "عضوية أي نائب في البرلمان تنتهي بتقديم الاستقالة".

واكد على أن "الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة"، مؤكدا بالقول، "سيكون هناك تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية".

ووجه الصدر، يوم الاحد نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "انقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه، ووقع الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، معلقا بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

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