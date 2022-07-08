وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي متأثرا بجروحه

أربيل (كوردستان 24)- توفي اليوم الجمعة، رئيس الوزراء السابق شينزو آبي متأثرا بجروحه إثر تعرض لإطلاق نار في منطقة نارا بغرب البلاد، نقل على إثره إلى المستشفى فاقدا الوعي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات اعتقلت رجلا في الأربعين من العمر يشتبه في تنفيذه الاعتداء.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن الشرطة أن المشتبه في تنفيذه عملية إطلاق النار أبلغ الشرطة بأنه كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله.

وقال طبيب في مستشفى نارا الجامعي حيث نقل آبي، "إنه أصيب بجروح في الجانب الأيمن من عنقه، وإصابته كانت عميقة بما يكفي للوصول إلى قلبه" مضيفا أنه "كان ينزف بشدة وللأسف لم نستطع إنقاذه".

وتولى آبي رئاسة الوزراء لأول مرة في عام 2006 وكان أصغر من تولى المنصب في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام شهد فضائح سياسية وغضب الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي مرجعا قراره لاعتلال صحته.

وتولى المنصب من جديد في 2012 ثم تنحى سنة 2020 أيضا لأسباب صحية، لكنه في المقابل ظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، إذ يسيطر على أحد فصائله الرئيسية.