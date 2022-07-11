سیاسة

العامري يعلن سحب مشاركته في الحكومة المقبلة

"سوف أقوم بتقديم الدعم والمساندة لأي مرشح يتفق عليه الإخوة في الإطار"
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هادي العامري وإلى جانبه مقتدى الصدر - صورة أرشيفية
هادي العامري وإلى جانبه مقتدى الصدر - صورة أرشيفية
العراق العراق هادي العامري

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القيادي في الإطار التنسيقي الشيعي هادي العامري اليوم الاثنين الانسحاب من المشاركة في الحكومة المقبلة.

ونفى العامري تقارير صحفية تحدثت عن تسميته مرشحاً لرئاسة الوزراء، وقال في بيان أصدره مكتبه إن ما تداولته وسائل الإعلام "غير صحيح".

يأتي هذا بينما أخفقت القوى العراقية في الاتفاق على تشكيل الحكومة على الرغم من مرور ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول أكتوبر 2021.

وأشار العامري إلى أنه يرفض الترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكنه أبدى في الوقت نفسه دعمه لأي مرشح يتفق عليه الإطار التنسيقي.

وقال "سوف أقوم بتقديم الدعم والمساندة لأي مرشح يتفق عليه الإخوة في الإطار رغم قرارنا عدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية".

ولم يتمكن الإطار التنسيقي من الاتفاق على اسم مرشح يتولى منصب رئاسة الوزراء.

وسبق أن قال بعض قادة الإطار إن تسمية المرشح ستحسم بعد انتهاء عطلة العيد.

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