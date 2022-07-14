سیاسة

الصدر لأنصاره: لا تكترثوا بالتسريبات والتزموا النظام و"لن أدخل في فتنة"

author_image سوار أحمد
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
العراق مقتدى الصدر الصلاة المليونية بغداد التيار الصدري

أربيل (كوردستان 24)- وجه زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر في بيان اليوم الخميس، أنصاره بالالتزام بالأوامر، وعدم الاكتراث للتسريبات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يدخل فتنة.

وجاءت تصريحات الصدر، بخصوص صلاة الجمعة الموحدة التي من المقرر أن تجري يوم غد.

وقال الصدر حول ما سماها "بعض التوجيهات المهمة"، وهي "أولا: صلاة الجمعة الموحدة عبادة خالصة لله فالتزموا الأوامر والنظام، وسأحاول أن أصلي بكم وإلا فأرسل من ينوب عني".

واستشهد الصدر بآية قرآنية نصها "أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا"، وقال "لا تكترثوا بالتسريبات فنحن لا نقيم له وزنا".

واضاف الصدر في التوجيه الثالث، إن "صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر.. وإني لن أدخل في فتنة"، ثم ختم حديث قائلا: ان "الخيار للشعب وإني داعم له سابقا وفي الأيام المقبلة إن أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح".

وأعلن التيار الصدري، في وقت سابق، وضع اللجنة المكلفة بالإشراف على صلاة الجمعة الموحدة، "اللمسات الأخيرة" للصلاة. 

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