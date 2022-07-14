ألمانيا ستواصل دعم قوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- وكيل وزير البيشمركة ونائب وزير الدفاع الالماني أجريا اليوم الخميس (14 تموز 2022) في اربيل مؤتمراً صحفياً مشتركاً أكدوا فيه على استمرار دعم المانيا لقوات البيشمركة.

وقال الجنرال ماركوس لاوبينتال نائب وزير الدفاع الالماني في المؤتمر الصحفي " كان من الضروري جدًا بالنسبة لي زيارة العراق وكوردستان وأرى الوضع وأفهمه "، وحول بقاء القوات الالمانية في العراق واقليم كوردستان قال نائب وزير الدفاع الالماني " سوف آخذ الكثير من المعلومات معي الى المانيا وفي أكتوبر سيقرر البرلمان الألماني بذلك، وأكد نائب وزير الدفاع الألماني أن ألمانيا ستواصل دعمها للقوات العراقية وقوات البيشمركة الكوردستانية.

أما بشأن المساعدات الالمانية لقوات البيشمركة المتوقفة منذ عام قال الجنرال ماركوس " بسبب الحرب الاوكرانية واجهت المانيا العديد من التحديات، المانيا و دول أخرى دعموا اوكرانيا كثيراً، لذلك نحن بحاجة إلى تقديم مقترحات جديدة في هذا المجال، لكن يمكننا أن نؤكد لكم أن الدعم لأوكرانيا وتقديم المشورة العسكرية لقوات البيشمركة سيستمر.

وقال سربست لزكين وكيل وزارة البيشمركة " ان زيارة نائب وزير الدفاع الألماني والوفد المرافق له إلى وزارة البيشمركة رسالة دعم .

وأضاف نائب وزير الدفاع الالماني " انه من الضروري وجود قوة قوية في الاقليم ويجب على جميع الأطراف العمل معا لتعزيز قدراتهم على مكافحة الإرهاب، كألمانيا نحن على استعداد للقيام بكل ما هو مطلوب منا ، لكن التحديات يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

تحرير : مظفر مزوري