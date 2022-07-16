سیاسة

في رأس السنة المندائية.. نيجيرفان بارزاني يأمل ترسيخ التسامح في الوطن

عبّر رئيس الإقليم عن تمنياته بـ"دوام وتعزيز مشاعر الأخوة والمحبة والسلام"
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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان مندائيون صابئة مندائيون نيجيرفان بارزاني تهنئة

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت عن أمله في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش بين جميع مكونات الوطن.

والمندائية تعد من الديانات القديمة ويصنفها مؤرخون بانها أول ديانة موحدة في تاريخ البشرية وكان وجود اتباعها يتركز في المحافظات الجنوبية العراقية لاسيما البصرة وميسان وذي قار قبل أن يهاجر الكثير منهم لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية منذ عام 2003.

واشتق اسم الديانة المندائية التي تعتبر كلمة المندائيين من الجذر (مندا) والذي يعني المعرفة أو العلم في اللغة المندائية التي هي اللغة الآرامية القديمة.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على تويتر "أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لأخوتنا الصابئة المندائيين بمناسبة حلول رأس السنة المندائية، راجيا لهم عيداً سعيداً وأن يعود على الجميع بالخير والبركة".

وعبّر رئيس الإقليم عن تمنياته بـ"دوام وتعزيز مشاعر الأخوة والمحبة والسلام وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش بين جميع مكونات الوطن".

وترك كثير من المندائيين جنوب العراق متجهين صوب إقليم كوردستان، فيما هاجر آخرون الى دول أوروبية عدة بعدما تعرضوا الى هجمات من مختلف الجماعات. وكان للمندائيين محال لصياغة الذهب في جنوب العراق ووسطه وهي مهنة يشتهرون بها منذ القدم.

وفي سياق ذلك، وجّه نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله تهنئـة للصابئة المندائيين في العراق والعالم بمناسبة حلول العيد الكبير واحتفالات رأس السنة المندائية، متمنياً لهم الوئام والازدهار وأياماً سعيدة مليئة بالأفراح والمسرّات، وفق بيان أصدره مكتبه.

وأشار شاخوان عبد الله إلى أن الصابئة المندائيين "مكون أصيل من أبناء شعبنا، والصابئة لهم تاريخ مشرق في بلاد الرافدين ودور مهم في بناء المجتمع ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وتعزيز الاستقرار والازدهار في عموم العراق".

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