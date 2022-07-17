فيان صبري: لم يتم تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري" لم يتم تحديد موعد معين لانتخاب رئيس الجمهورية الى الان، ويحتاج الى مفاوضات أكثر".

وأشارت فيان صبري الى انه " بعد انتهاء العطلة القانونية ستبدأ جلسات البرلمان من جديد، وهناك عدة ملفات مهمة لمناقشتها في البرلمان، مثل انتخاب رئيس الجمهورية واختيار نائب أول لرئيس البرلمان.

وأوضحت فيان صبري " بأن هناك وفود لكل الأطراف للتفاوض حول مرشح منصب رئيس الجمهورية، وبالتاكيد ستكون هناك مفاوضات حول تحديد جلسة برلمانية لاختيار رئيس الجمهورية".

وأكدت رئيسة الكتلة " ان تحديد مرشح منصب رئاسة الجمهورية يحتاج مزيداً من المفاوضات، ونحن الديمقراطي الكوردستاني لدينا أوراق ضغط خاصة، ولن نكرر تجربة 2018.

وأضافت " أن الأطراف الشيعية تريد ان يكون هناك مشاكل في البيت الكوردي، وفي الأساس المشكلة لديهم انفسهم، ويجب علىهم تحديد مرشح لمنصب رئيس الوزراء وكيف يكون برنامجه الحكومي".

وقالت أيضاً " ان مرشح الديمقراطي الكوردستاني هو ريبر احمد، والاتحاد الوطني الكوردستاني لديهم اكثر من مرشح، ولم يتم تحديد موعد معين لانتخاب رئيس الجمهورية، لان هذه الملفات تعد حساسة.