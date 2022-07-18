سیاسة

رئاسة البرلمان العراقي تجتمع اليوم برؤساء الكتل السياسية

رئاسة البرلمان و رؤساء الكتل البرلمانية لا يستطيعون تحديد يوم التصويت لرئيس الجمهورية دون الرجوع الى الأحزاب السياسية
author_image مظفر مزوري
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
العراق الكتل السياسة البرلمان العراقي فيان صبري

أربيل (كوردستان 24)- فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي قالت لـ كوردستان 24 " أن رئاسة البرلمان ستجتمع اليوم برؤساء الكتل السياسية لبدء موسم برلماني جديد".

وأضافت فيان صبري " بأن رئاسة البرلمان و رؤساء الكتل البرلمانية لا يستطيعون تحديد يوم التصويت لرئيس الجمهورية دون الرجوع الى الأحزاب السياسية ".

ويُذكر أنه تم إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق منذ أكثر من تسعة اشهر ولم يتم تحديد منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

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