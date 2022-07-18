رئاسة البرلمان العراقي تجتمع اليوم برؤساء الكتل السياسية

أربيل (كوردستان 24)- فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي قالت لـ كوردستان 24 " أن رئاسة البرلمان ستجتمع اليوم برؤساء الكتل السياسية لبدء موسم برلماني جديد".

وأضافت فيان صبري " بأن رئاسة البرلمان و رؤساء الكتل البرلمانية لا يستطيعون تحديد يوم التصويت لرئيس الجمهورية دون الرجوع الى الأحزاب السياسية ".

ويُذكر أنه تم إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق منذ أكثر من تسعة اشهر ولم يتم تحديد منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.