أمن

الجيش العراقي وقوات البيشمركة يقومون بعملية أمنية مشتركة في جبال قره جوخ

عملية الإرادة الصلبة انطلقت فجر اليوم وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعمل أمني مشترك
author_image مظفر مزوري
العراق البيشمركة الجيش العراقي جبال قره جوخ

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الاعلام الأمني في بيان له اليوم الثلاثاء 19 تموز 2022، انطلاق عملية الإرادة الصلبة في مرحلتها الرابعة في جبال قره جوخ .

وقالت خلية الاعلام الأمني " بعمل أمني مشترك، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، انطلقت فجر اليوم المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في جبال قره جوخ".

وأضاف البيان " شارك في العملية قطعات من الفرقتين 14 و16 وتعزيز من رعائل الدبابات، وقطعات قوات البيشمركة من بينها قطعات زيرفانى وقطعات المحور السادس، وقوات من جهاز مكافحة الإرهاب ، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

وتابع البيان " ان هذه العملية مهمة جداً، وجاءت ضمن العمل المشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة حسب التفاهمات الأمنية بين الطرفين/ لدحر الإرهاب والجريمة بكافة صورها".

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