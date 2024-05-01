سیاسة

الصدر متهكماً.. ليس عيداً للعمال بل هو عيد للعمالة

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مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
العراق

أربيل (كوردستان24)- أشار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء 1 أيار 2024، المصادف ليوم العمال العالمي، إلى أن هذا اليوم ليس عيداً للعمال بل هو عيد للعمالة.

وقال الصدر في بيان: "لست أبالغ إن قلت إن (1 أيار) ليس عيداً للعمال بل هو عيد للعمالة، ليس لأن فكرته غريبة، ولا لأن العامل لا يستحق أن يكون له عيد سنوي يحتفل به، لكن ليس من المنطقي أن يكون للعامل عيد سنوي في مجتمعاتنا وهو يعاني الويلات.

وأضاف: "فلا حقوق على الإطلاق بل هو مسلوب الإرداة والرأي وليس له إلا قائمة الواجبات، ولا ضمان له من المخاطر التي يتعرض لها في عمله من هنا وهناك، وليس له إلا حفنة مال يتصدق بها عليه ذوو النفوذ والتسلط من أهل السياسة والحكم، فكأنها العبودية.

وتابع: "لا بد أن يكون العمال هم المقدمون في أخذ زمام البناء والإعمار والإزدهار والتقدم من خلال إرجاع حقوقهم واحترامهم وتوعيتهم واستنهاض هممهم معنوياً ومادياً".

وأردف: "فمن يكدح ويعمل في وطننا لا يحصل إلا على قوت لا يموت كما يعبرون، ومن يعيش في القصور والبيوت الفارهة المبردة والمكيفة فإنه يحصل على قوت الشعب كله ظلماً وعدواناً وفساداً".

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