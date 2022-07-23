سیاسة

فؤاد حسين : حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن تركيا هي من قامت بقصف زاخو

وكان عدد من النواب في البرلمان قد طالبوا بجلسة برلمانية لمناقشة القصف التركي على المناطق الحدودية
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن تركيا هي من قامت بقصف زاخو.

وقال وزيرالخارجية العراقي خلال جلسة البرلمان اليوم السبت، " حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن تركيا هي من قام بقصف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لمدينة زاخو".

واجتمع اليوم البرلمان العراقي بحضور وزير الخارجية ووزير الدفاع  ورئيس اركان الجيش حول القصف التركي على الأراضي العراقية.

وكان عدد من النواب في البرلمان قد طالبوا بجلسة برلمانية لمناقشة القصف التركي على المناطق الحدودية، وجاء ذلك بعد أن استشهاد وجرح مدنيين في قرية برخ التابعة لمدينة زاخو.

وفي يوم الأربعاء 20/7/2022 قصفت المدفعية التركية منتجعاً سياحياً في قرية برخ بناحية دركار التابعة لمدينة زاخو، حيث استشهد 9 مدنيين من السياح وجرح أكثر من 20 اخرين.

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