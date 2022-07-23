قصف تركي متجدد على قرية حدودية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في محافظة دهوك اليوم السبت بتعرض قرية حدودية إلى قصف تركي نفذته مقاتلة حربية.

وقال مراسلنا إن طائرة حربية تركية أغارت ثلاث مرات على قرية (مراني) التابعة لناحية جمانكي التي تتبع قضاء العمادية الحدودي.

ولم يتسن معرفة فيما إذا كان القصف قد أوقع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتعرضت مناطق قريبة من القرية إلى قصف مماثل يوم أمس، ويأتي بعد قصف دموي أوقع عشرات السائحين في ناحية دركار التابعة لزاخو.

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وكثيراً ما توقع المواجهات الدامية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي ضحايا في صفوف القرويين مع إلحاق أضرار بالغة بممتلكاتهم.

ووقع القصف بعد قليل من استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة الى بغداد. وسبق أن حركت الخارجية العراقية شكوى الى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول هجوم زاخو.