إعادة رفات 100 من ضحايا الأنفال البارزانيين إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ستتم إعادة رفات 100 من ضحايا الانفال البارزانيين الأسبوع المقبل الى إقليم كوردستان، وذلك بعد أن تم العثور عليهم في مقبرة جماعية جنوب العراق، ليتم دفنهم في المقبرة الخاصة بضحايا الانفال البارزانيين في بارزان.

من المقرر أن تعاد رفات 100 بارزاني من ضحايا الانفال الى إقليم كوردستان في 30/7/2022 عن طريق مطار أربيل الدولي، ليتم دفنهم في اليوم التالي في المقبرة الخاصة بضحايا الانفال بمراسيم خاصة.

وتم العثور على رفات الضحايا في صحراء عرعر بمحافظة المثنى، بعد 14 يوماً من البحث المستمر ظهر خلالها رفات 100 ضحية وتبين أنهم من ضحايا أنفال البارزانيين، وقد أظهرت التحقيقات أن الضحايا تعرضوا لاطلاقات نارية في الرأس وتم دفنهم في الصحراء بمقبرة جماعية، نُقلت رفات الضحايا الى بغداد ليتم فحصهم بشكل علمي، وفي يوم 30 تموز 2022 سيُعادون الى مطار أربيل الدولي ودفنهم في اليوم التالي .

عملية الانفال قام بها النظام البعثي البائد في 31 تموز 1983، وبدأت العملية بعدة مراحل، أبادوا على إثرها أكثر من 8000 بارزاني، ولم يعطي النظام العراقي البائد أي معلومات حول مصير الضحايا، وبعد سقوط النظام العراقي البائد سنة 2003، تبين ان عملية أنفال البارزانيين كانت بأمر من صدام حسين ودفنهم في صحاري جنوب العراق بمقابر جماعية.

البحث عن رفات ضحايا الانفال كان من أولويات الرئيس مسعود بارزاني، وبعد سقوط النظام البائد بدأت عمليات البحث عن ضحايا الانفال بشكل عام.

سنة 2004 ، تم العثور على رفات 513 من ضحايا الانفال البارزانيين في مقبرة جماعية بصحراء محافظة المثنى، وفي سنة 2005 أُعيدوا الى إقليم كوردستان بمراسم خاصة وبحضور الرئيس مسعود بارزاني، دُفنوا في مقبرة خاصة بهم.

وفي سنة 2011، عُثر على مقبرة جماعية أخرى تضم رفات 93 من البارزانيين من كبار السن والشباب.

وفي نهاية سنة 2021، عُثر على مقبرة جماعية أخرى في صحراء جنوب العراق، توجه المختصون في حكومة إقليم كوردستان الى المكان وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية، تمكنوا من العثور على المقبرة الجماعية في 15/2/2022 في محافظة المثنى بمنطقة صحراوية على الحدود العراقية السعودية الكويتية، وبدأت الفرق المختصة بالبحث بشكل علمي وعملي، وعثروا في اليوم الأول على ملابس كوردية خاصة بالرجال البارزانيين، وبعد مرور 14 يوماً من البحث المستمر، تمكنت فرق البحث من العثور على رفات 100 ضحية من ضحايا أنفال البارزانيين الذين تم اعتقالهم سنة 1983.

جريمة الانفال بدأت سنة 1987 – 1988 من قبل النظام البائد ضد الشعب الكوردي، وراح ضحية هذه الجريمة 182 الف شخص من نساء وأطفال وشباب وكبار السن، اعتقلوهم وبعد ذلك قتلوهم ودفنوهم في مقابر جماعية بصحراء جنوب العراق، كما وتم تدمير 5000 قرية كوردية بالكامل.