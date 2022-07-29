عشرات القتلى والجرحى جراء قصف اوكراني لسجن في دونباس يحتجز أسرى اوكرانيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت سجناً يحتجز فيه أسرى اوكرانيين في دونباس بصواريخ هيمارس الامريكية، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم .

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة " إن مركز الاعتقال الواقع في بلدة يلينوفكا في جمهورية دونيتسك، والذي يحتجز فيه أسرى أوكرانيون، بمن فيهم مسلحو تنظيم "آزوف" المتطرف، تعرض لقصف من راجمات هيمارس أمريكية الصنع".

وأضاف البيان "نتيجة لهذا القصف الاستفزازي والدموي الذي نفذ بشكل متعمد، قتل 40 وأصيب 75 من أسرى الحرب الاوكرانيين، وأصيب 8 من موظفي المركز بجروح متفاوتة".

وأشار البيان الى أنه "في الوقت الحاضر يقوم الجنود الاوكرانيين بإلقاء أسلحتهم طواعية، مدركين الوضع الموقف الإنساني الذي يبديه الجانب الروسي تجاه أسرى الحرب".

وأكد البيان " إن هذا الاستفزاز الفظيع هدفه ترهيب الجنود الاوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام للقوات الروسية"، مضيفاً ان التحقيقات جارية في ملابسات الحادث".

المصدر : RT