سیاسة

خلية الإعلام: اعتقال 10 إرهابيين في ثلاث محافظات

author_image سوار أحمد
العراق خلية الاعلام الأمني اعتقال 10 ارهابيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الأحد، القبض على 10 إرهابيين في كركوك ونينوى وسامراء.

وافادت الخلية في بيان، أن "مفاصل المديرية نفذت خلال اليومين الماضيين عدة عمليات في كركوك ونينوى وغرب نينوى وسامراء تميزت بجهد استخباري كبير ومعلومات غاية بالدقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وشُعبْ الاستخبارات في قيادات الفرق الثامنة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وبالتعاون مع قوات من تلك الفرق التابعة لقيادة القوات البرية، أسفرت عن القاء القبض على عشرة ارهابيين وتفكيك مجموعة ارهابية والقاء القبض على جميع عناصرها".

وأضاف البيان، أن "عدد الملقى القبض عليهم في كركوك بلغ 7 إرهابيين، فيما ألقي القبض على الاخرين في نينوى وغرب نينوى وسامراء".

وأشارت الخلية إلى أن "جميع الملقى القبض عليهم من المطلوبين لعدة جهات امنية بموجب مذكرات قبض قضائية وفق احكام المادة 4 إرهاب"، مبينة أنه "حيث جرى تسليمهم لجهات الطلب اصولياً".

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