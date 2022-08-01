الصدر يرد على العامري ويحدد ثلاثة شروط لقبول دعوته

أربيل (كوردستان 24)- رد التيار الصدري على رئيس تحالف الفتح هادي العامري بخصوص مطالبته التيار والاطار التنسيقي بضبط النفس وتغليب مصلحة البلاد ، متسائلاً في الوقت نفسه من الضامن بتطبيق الحوار الإصلاحي .

وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تغريدة له، رد فيها على مبادرة رئيس تحالف الفتح هادي العامري " تكرر دعوة الأخ العامري للحوار بين الاطار الذي ينتمي له وبين التيار الصدري الذي تخلى عنه، أقول اننا لو تنزّلنا وقبلنا الحوار فذلك يكون بشروط".

وأضاف وزير الصدر شروط التيار وقال "انسحاب الأخ العامري وكتلته من الاطار, واستنكار صريح لكلام (سبايكرمان) ويقصد به نوري المالكي الذي صرح به في التسريبات قبل أيام.

وأشار الى "كنت انت من ضمن الموقعين على وثيقة إصلاحية ولم تنفذ، فمن الضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي، فعليك بتحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد".

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري قد جدد دعوته للتيار الصدري والاطار التنسيقي بضبط النفس وتغليب مصلحة البلاد.