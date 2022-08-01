سیاسة

الصدر يرد على العامري ويحدد ثلاثة شروط لقبول دعوته

كنت انت من ضمن الموقعين على وثيقة إصلاحية ولم تنفذ، فمن الضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي
author_image مظفر مزوري
العراق وزير الصدر هادي العامري الاطار التنسيقي التيار الصدري

أربيل (كوردستان 24)- رد التيار الصدري على رئيس تحالف الفتح هادي العامري بخصوص مطالبته التيار والاطار التنسيقي بضبط النفس وتغليب مصلحة البلاد ، متسائلاً في الوقت نفسه من الضامن بتطبيق الحوار الإصلاحي .

وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تغريدة له، رد فيها على مبادرة رئيس تحالف الفتح هادي العامري " تكرر دعوة الأخ العامري للحوار بين الاطار الذي ينتمي له وبين التيار الصدري الذي تخلى عنه، أقول اننا لو تنزّلنا وقبلنا الحوار فذلك يكون بشروط".

وأضاف وزير الصدر شروط التيار وقال "انسحاب الأخ العامري وكتلته من الاطار, واستنكار صريح لكلام (سبايكرمان) ويقصد به نوري المالكي الذي صرح به في التسريبات قبل أيام.

وأشار الى "كنت انت من ضمن الموقعين على وثيقة إصلاحية ولم تنفذ، فمن الضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي، فعليك بتحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد".

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري قد جدد دعوته للتيار الصدري والاطار التنسيقي بضبط النفس وتغليب مصلحة البلاد.

ش
ش

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف