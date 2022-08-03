سیاسة

الرئيس بارزاني والقنصل الهولندي لدى أربيل يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني القنصل الهولندي العلاقات

أربيل (كوردستان 24)- اكد الرئيس مسعود بارزاني والقنصل الهولندي لدى أربيل، هانس أكربوم اليوم الأربعاء 3 آب أغسطس 2022، على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لأكربوم، والوفد المرافق في أربيل.

وتأتي زيارة القنصل الهولندي للرئيس بارزاني، بمناسبة انتهاء مهامه كقنصل لدى إقليم كوردستان.

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في العراق والمنطقة، والعراقيل التي تعترض العملية السياسية في البلاد.

واكد الدبلوماسي الهولندي على ان العمل في إقليم كوردستان، كان شرفا كبيرا له، مشيرا الى انه سيظل صديقا وداعما لشعب كوردستان.

وعبر هانس أكربوم عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، ودعم الإقليم في كافة المجالات وخصوصا في مجالي التكنولوجيا والزراعة.

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