سیاسة

انصار الصدر يوسّعون رقعة احتجاجاتهم ويعتصمون امام مجلس القضاء الأعلى

author_image سوار أحمد
العراق مجلس القضاء الأعلى التيار الصدري احتجاجات

أربيل (كوردستان 24)- وسّع أنصار التيار الصدري اليوم الثلاثاء، رقعة احتجاجاتهم، حيث توجّه العشرات منهم للاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وقال مراسل كوردستان 24 ان المحتجين بدأوا بنصب الخيام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد.

ونقل مراسل كوردستان 24 عن متظاهرين قولهم بأن التظاهرات ستستمر حتى تحقيق كافة مطالبهم.

ويدعو التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور، والى اجراء انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب.

وكان انصار الصدر قد اقدموا على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب في 30 من شهر تموز الماضي، ليتحول لاحقا الى اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

 

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