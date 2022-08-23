مجلس القضاء الأعلى يعلق أعماله على اثر الاحتجاجات

أربيل (كوردستان 24)- علق مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، أعمالهم على اثر الاحتجاجات التي بدأها أنصار التيار الصدري، أمام مبنى المجلس في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وقال المجلس في بيان، ان قرار التعليق جاء احتجاجا على "هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية".

ووسّع أنصار التيار الصدري، رقعة احتجاجاتهم، حيث توجّه العشرات منهم للاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث بدؤوا بنصب الخيام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد.

ويدعو التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور، والى اجراء انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب.