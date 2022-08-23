بعد انسحاب الصدريين.. القضاء العراقي يقرر استئناف عمله بدءاً من يوم غد

أربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية في العراق اليوم الثلاثاء استئناف عملهما بدءاً من يوم غد الأربعاء.

وقال المجلس في بيان "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد".

ووجه المجلس شكره إلى "كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور".

وأكد المجلس، وفقاً للبيان، "على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".