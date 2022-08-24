سیاسة

قوباد طالباني: على القوى العراقية منع انزلاق العراق نحو الاضطراب

تطرق طالباني إلى "بوابة الخدمة" التي تعد واحدة من مشاريع حكومة الإقليم
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نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني
نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني
کوردستان العراق قوباد طالباني كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعا نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم الأربعاء القوى العراقية إلى حل المشكلات عبر الحوار وعدم السماح بانزلاق البلاد نحو الاضطراب.

حديث طالباني نقله بيان أصدره مكتبه بعد لقائه القنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان ايرفن هيكس جونير، حيث بحث الجانبان الإصلاحات الحكومية وتعزيز العلاقات التي تربط الإقليم بالولايات المتحدة.

وبحسب البيان قدم طالباني التهاني للقنصل الجديد بمناسبة تسنمه مهامه، معربا عن أمله بأن تشهد العلاقات فيما بين الإقليم وأمريكا خلال فترة عمله في كوردستان، مزيداً من التطور.

وفي جانب آخر من اللقاء تطرق طالباني إلى "بوابة الخدمة" التي تعد واحدة من مشاريع حكومة الإقليم وتضم أكثر من 400 خدمة، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة نحو الحكومة الإلكترونية لتوفير تسهيلات جيدة للمواطنين، فضلاً عن الحد من الفساد.

وتحدث طالباني عن خطوات الإصلاح في حكومة الإقليم، داعياً الولايات المتحدة إلى مزيد من التعاون في الارتقاء بعملية الإصلاحات في كل المجالات، ولا سيما الإصلاحات في وزارة البيشمركة.

وفي جانب آخر من اللقاء، بحث الجانبان الوضع السياسي العراقي، فيما تطابقت رؤى الطرفين بأن على الجهات العراقية حل المشكلات فيما بينها عبر الحوار وعدم السماح أن تأخذ الخلافات بالبلد نحو الاضطراب.

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