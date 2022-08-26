الشرطة التركية تعتقل مغنية شهيرة بسبب تعليقات عن "المدارس الدينية"

أربيل (كوردستان 24)- ألقت السلطات التركية يوم الخميس، القبض على نجمة البوب ​​التركية "جولشان"، بعد أن فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقا في تهم "تحريض الناس على الكراهية والعداء".

وأتى ذلك، بعد تعليق أدلت به جولشان، على خشبة المسرح بشأن المدارس الدينية، وفقا لما نقلته رويترز عن وسائل إعلام محلية.

وقالت المغنية وكاتبة الأغاني، واسمها الكامل "جولشان جولاق أوغلو"، في منشور على تويتر، الخميس، إنها ألقت مزحة مع زملائها خلال عرض في أبريل، واعتذرت لأي شخص شعر بالإساءة، مضيفة أن البعض استغل كلماتها لاستقطاب المجتمع.

وذكرت صحيفة "حريت" ووسائل إعلام أخرى أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ التحقيق، وأن وزارة التعليم أدانت التعليقات وبدأت إجراءاتها القانونية الخاصة.

وذكرت وكالة أنباء "دي أتش إيه" التركية، أن جولشان أدلت بإفادة لشرطة إسطنبول وأحيلت إلى محكمة وجرى اعتقالها لاحقا، بحسب رويترز.

وقالت جولشان في تعليقها المثير للجدل، لشخص على خشبة المسرح في إطار مزاح على ما يبدو، أن "انحرافها" كان بسبب تربيتها في واحدة من مدارس إمام خطيب، بحسب فرانس برس.

وارتفع عدد مدارس "إمام خطيب" الدينية بشكل كبير في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان، مما أثار غضب العلمانيين. وكان إردوغان الذي تعود جذور حزبه العدالة والتنمية الحاكم إلى الإسلام السياسي قد ألغى القيود المفروضة منذ عقود على الدين في البلاد.