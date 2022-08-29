حكومة إقليم كوردستان تخصص 20 مليار دينار للقطاع التعليمي

أربيل (كوردستان 24)- خصصت حكومة إقليم كوردستان مبلغ 20 مليار دينار، لتأمين مستلزمات المدارس والمراكز التعليمية وتجهيزها للعام الدراسي الجديد 2023/2022.

وقال وزير التربية في حكومة الإقليم آلان حمة سعيد، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وافق على تخصيص المبلغ المالي لإعادة تأهيل القطاع التربوي وتأمين كافة مستلزمات المدارس قبل حلول العام الدراسي الجديد.

واكد رئيس الكابينة الحكومية التاسعة لاقليم كوردستان، مسرور بارزاني في اكثر من مناسبة ان الحكومة الحالية هي حكومة خدمات وتهدف بالدرجة الأولى الى خدمة سكان الإقليم، وتحسين أوضاع المواطنين.