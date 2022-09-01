سیاسة

القوات العراقية تعتقل 13 إرهابيا في كركوك

author_image سوار أحمد
العراق جهاز الأمن الوطني كركوك اعتقال

 أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على 13 إرهابياً في كركوك.

وذكر بيان للجهاز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت - في محافظة كركوك وبنصب الكمائن المحكمة - من القبض على تسعة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية تستهدف المواطنين والقوات الأمنية". 

واضاف، أن" قوة من الجهاز في ذات المحافظة ووفقاً للمذكرات القضائية تمكنت ايضاً من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين آخرين عملوا ضمن ما يسمى الشرطة الإسلامية وديوان الجند وشاركوا في استهداف عدة مواقع أمنية". 

وأكد، أنه "تمّ تدوين أقوال جميع المتهمين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه من جرائم".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف