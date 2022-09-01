القوات العراقية تعتقل 13 إرهابيا في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، القبض على 13 إرهابياً في كركوك.

وذكر بيان للجهاز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت - في محافظة كركوك وبنصب الكمائن المحكمة - من القبض على تسعة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية تستهدف المواطنين والقوات الأمنية".

واضاف، أن" قوة من الجهاز في ذات المحافظة ووفقاً للمذكرات القضائية تمكنت ايضاً من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين آخرين عملوا ضمن ما يسمى الشرطة الإسلامية وديوان الجند وشاركوا في استهداف عدة مواقع أمنية".

وأكد، أنه "تمّ تدوين أقوال جميع المتهمين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه من جرائم".