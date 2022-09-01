اقتصاد

حكومة كوردستان تعتزم تقديم قروض للمزارعين

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الزراعة قروض اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- اعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن نيتها تقديم قروض مادية لدعم مشاريع الفلاحين والمُزارعين داخل الإقليم.

وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه، أن وزيرة الزراعة بيغرد طالباني اجتمعت مع مديرة بنك القرطاس الإسلامي سارة سيد محمد،لبحث تقديم قروض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف البيان، "تقرر في الاجتماع قُرب توقيع مُذكرة تفاهم مع البنك المذكور في المُستقبل القريب"، وهي فُرصة مهمة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية للمزارعين وإنعاش القطاع الزراعي في إقليم كوردستان.

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