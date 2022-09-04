مسرور بارزاني يتفقد دائرة تكنولوجيا المعلومات ويدشن مركز البيانات المركزي الحكومي رسمياً

أربيل (كوردستان 24)- زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 4 أيلول (سبتمبر) 2022، دائرة تكنولوجيا المعلومات (DIT) التابعة للحكومة، واستقبله رئيس الدائرة هيوا أفندي.

وبعد تفقده أقسام الدائرة، دشن رئيس الحكومة للمرة الأولى مركز البيانات المركزي الحكومي، وهو مركز معلومات مهم لموظفي الحكومة والمواطنين والخدمات العامة في إقليم كوردستان لتقديم الخدمات للمواطنين، ويعد نظاماً معلوماتياً رقمياً متقدماً وآمناً يساعد مؤسسات حكومة إقليم كوردستان على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة عصرية ومتقدمة.

وأثنى رئيس الحكومة على موظفي دائرة تكنولوجيا المعلومات في اداء عملهم والمستوى العالي من التطور، وأشار إلى "أن رقمنة الخدمات جزء مهم من العملية الإصلاحية للتشكلية الوزارية التاسعة، والتي من شأنها تعزيز الشفافية والقضاء على الروتين والبيروقراطية، وتقديم الخدمات لمواطني إقليم كوردستان بشكل أسرع وأفضل".

وقال رئيس الحكومة "إننا فخورون بوجود مثل هذا المركز المعلوماتي المتقدم، ويسعدنا أن الموظفين والمهندسين وخبراء تكنولوجيا المعلومات في هذه الدائرة هم خريجو الجامعات الكوردستانية، وتمكنوا من إنشاء وإدارة هذا المركز المتقدم".

وأشار رئيس الحكومة إلى "أن هذا المركز هو ثمار عملية الإصلاح وسيقدم الكثير من المساعدات للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام، وسيؤتي ثماره في المستقبل".