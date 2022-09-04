أكثر من 65 مليار يورو لتحسين القدرة الشرائية ومواجهة التضخم كخطة مساعدات في ألمانيا

أربيل (كوردستان 24)- أقرت المانيا اليوم الاحد حزمة مساعدات بقيمة أكثر من 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأسر في ظل تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع أسعار الطاقة.

وافقت الحكومة الألمانية على خطة بقيمة 65 مليار يورو، وفق ما جاء في وثيقة للائتلاف الحكومي فإن هذه المساعدات تشمل الإجراءات الحكومية ومساعدة المتقاعدين والطلبة على تسديد فواتير الكهرباء، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمتين سابقتين من المساعدات بقيمة 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين ودعماً كبيراً لتذاكر النقل.

وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة، وستشمل الطلاب أيضاً بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان.

وقال الشركاء في الائتلاف الحكومي في الوثيقة "إن الإغاثة في الوقت المناسب والملائمة للمواطنين والشركات، ضرورية بسبب تزايد عبء أسعار الطاقة بسرعة، وان الحزمة الإجمالية تصل الى أكثر من 65 مليار يورو".

وتخصص الحكومة 1,5 مليار يورو لدراسة بديل للتذكرة الشهرية البالغة تسعة يورو على شبكات النقل المحلية وبين المناطق، علما بأن السعر سيكون أعلى على الأرجح.

وتأتي حزمة المساعدة الحكومية الأخيرة بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 السبت كما كان مخططا له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.

برلين التي تعتمد منذ سنوات على واردات الطاقة الروسية لسد احتياجاتها، عانت من ارتفاع أسعار الطاقة مع تقلص الإمدادات من موسكو، وارتفع التضخم الألماني مجددا إلى 7,9 بالمئة في أغسطس/آب، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو إلى حوالي 10 بالمئة بحلول نهاية العام، في أعلى معدل منذ عقود.

المصدر: فرانس برس