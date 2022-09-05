أوبك بلاس تقرر خفض إنتاج النفط

أربيل (كوردستان 24)- قررت منظمة أوبك وحلفائها في أوبك بلاس اليوم الاثنين خفض انتاجها من النفط لدعم الأسعار في مواجهة المخاوف من حصول انكماش ولتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، بعد أن تسببت الخلفية الاقتصادية المتعثرة في أطول تراجع للأسعار في عامين.

واتفق الأعضاء الثلاث عشر في منظمة أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية وشركائهم العشرة بقيادة روسيا على العودة الى "حصص شهر آب/أغسطس، أي خفض بمئة برميل يومياً مقارنة مع شهر أيلول/سبتمبر" كما أعلنت أوبك بلاس.

تركت المجموعة التي عقدت اجتماعاً عبر الفيديو الباب مفتوحاً أمام محادثات جديدة قبل الاجتماع المقبل في 5 تشرين الاول/اكتوبر للاستجابة اذا لزم الامر لتطورات السوق".

وقالت كارولين باين من كابيتال ايكونوميكس "هذا الخفض الرمزي لا يشكل مفاجأة فعلية بعد التكهنات التي سرت في الأسابيع الماضية".

وكان وزير الطاقة السعودي أكد قبل عشرة أيام أنّ مجموعة أوبك بلاس لديها الوسائل للتعامل مع تحديات سوق النفط المتذبذب، بما في ذلك إمكان خفض الإنتاج في أي وقت وبطرقٍ مختلفة.

وكانت الأسعار وبسبب الافاق الاقتصادية القاتمة، سجلت في آب/اغسطس ثالث تراجع شهري على التوالي بعيدا عن المستويات القياسية التي لامست 140 دولارا للبرميل.

وقال كرايغ إرلام المحلل لدى أواندا "إن المجموعة تريد بشكل واضح إبقاء الأسعار مرتفعة والتي تؤمن لها عائدات وافرة"، مضيفاً من جانب آخر انه "قد تكون لديها مخاوف من أن تؤدي عودة النفط الإيراني الى الأسواق الى ترجيح كفة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار".

المصدر: فرانس برس