سیاسة

نيجيرفان بارزاني يهنئ ليز تروس على توليها منصب رئاسة الوزارء

أتمنى لها التوفيق في مهمتها وأتطلع الى العمل معها لمواصلة تعزيز علاقاتنا القوية والقيم المشتركة
author_image مظفر مزوري
کوردستان نيجيرفان بارزاني ليزا تروس رئاسة الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تروس بمناسبة توليها المنصب، وتمنى لها التوفيق في مهمتها.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تغريدة له على موقع تويتر اليوم "أهنأ ليز تروس على انتخابها زعيمة لحزب المحافظين وتوليها منصب رئاسة وزراء المملكة المتحدة".

وأضاف بارزاني "أتمنى لها التوفيق في مهمتها وأتطلع الى العمل معها لمواصلة تعزيز علاقاتنا القوية والقيم المشتركة".

وأعلنت بريطانيا عن هوية رئيسة وزرائها الجديدة ليز تراس خلفاً لبوريس جونسون اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء عملية اقتراع، استمرت نحو شهرين.

وفي 7 يوليو/ تموز الماضي، أعلن بوريس جونسون استقالته، وذلك بعد أيام من الضغط السياسي المتصاعد الذي شهد استقالات جماعية لعددٍ من وزرائه.

وتتولى ليز تراس السُلطة في بريطانيا في وقتٍ تواجه فيه بريطانيا وأوروبا عموماً أزمةً في تكاليفٍ في المعيشة، وركوداً اقتصادياً، وتراجُعاً في القوة الشرائية لدى المُواطنين.

وتكون بذلك رابع رئيسٍ للحكومة البريطانية منذ الاستفتاء على بريكسيت، وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

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