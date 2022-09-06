سیاسة

مسرور بارزاني: سنوفر أدوية ذات جودة أفضل وسعر أقل لمواطنينا

ان حكومة إقليم كوردستان أطلقت إصلاحات جوهرية لتوفير أدوية أفضل للمواطنين
author_image مظفر مزوري
کوردستان حكومة إقليم كوردستان الادوية الاصلاحات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم ان حكومة الإقليم ستوفر أدوية ذات جودة أفضل للمواطنين وذلك ضمن الإصلاحات التي تقوم بها الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الثلاثاء "ان حكومة إقليم كوردستان أطلقت إصلاحات جوهرية لتوفير أدوية أفضل للمواطنين".

وأضاف رئيس الحكومة "أن حكومة إقليم كوردستان أطلقت اليوم إصلاحاً مهماً في مجال الأدوية من خلال المناقصات والعقود الشفافة التي ستوفر أدوية ذات جودة أفضل وسعر أقل للمواطنين".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف