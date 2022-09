مسرور بارزاني: سنوفر أدوية ذات جودة أفضل وسعر أقل لمواطنينا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم ان حكومة الإقليم ستوفر أدوية ذات جودة أفضل للمواطنين وذلك ضمن الإصلاحات التي تقوم بها الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الثلاثاء "ان حكومة إقليم كوردستان أطلقت إصلاحات جوهرية لتوفير أدوية أفضل للمواطنين".

وأضاف رئيس الحكومة "أن حكومة إقليم كوردستان أطلقت اليوم إصلاحاً مهماً في مجال الأدوية من خلال المناقصات والعقود الشفافة التي ستوفر أدوية ذات جودة أفضل وسعر أقل للمواطنين".

The Government has today launched a groundbreaking reform to the procurement of generic medicine across Kurdistan. Through transparent contracts, we will provide our citizens with better quality medicine at a lower cost to the KRG. https://t.co/1OBdJf2lVQ