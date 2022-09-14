بغداد ونينوى يتصدران قائمة إحصائية حالات الزواج والطلاق لشهر آب

أربيل (كوردستان 24)- نشر مجلس القضاء الأعلى اليوم الأربعاء إحصائية لحالات الزواج والطلاق في العراق ما عدا إقليم كوردستان لشهر آب الماضي.

وسجلت المحاكم المدنية في خمسة عشر محافظة عراقية 17.833 عقد زواج، فيما تم تسجيل 3.309 تصديق عقود الزواج خارج المحكمة.

وأضافت إحصائية مجلس القضاء الأعلى أنه تم تسجيل 4.636 حالة طلاق خارجي، و 1.855 حالة طلاق بحكم قضائي.

وتصدرت كل من بغداد ونينوى وديالى قائمة المراتب الثلاث الأولى من بين باقي المحافظات في حالات الزواج والطلاق.