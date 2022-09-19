داوود أوغلو: سأبقى مدافعاً عن الحقوق العادلة للشعب الكوردي

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داوود أوغلو، يوم الأحد، إنه سيبقى مدافعاً دائماً عن الحقوق العادلة للشعب الكوردي.

جاء ذلك أثناء تجمُّعٍ جماهيري لمؤيدي حزب المستقبل في إسطنبول، حيث خاطبهم داوود أوغلو قائلاً "أريد أن أتعلم اللغة الكوردية"، مضيفاً "أثناء فترة تواجدي في السُلطة لم تكن اللغة الكوردية ممنوعةً في تركيا".

وأضاف أوغلو "أن حزب المستقبل هو حزب الكورد والعلويين والأتراك"، مؤكداً "صحيحٌ أنني تركي، لكنني سأبقى مدافعاً عن الشعب الكوردي وحقوقه المشروعة".

وحول "انهيار عملية السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال"، أكد رئيس حزب المستقبل أنه "السياسي الوحيد الذي زار مقر حزب الشعوب الديمقراطية أثناء تواجده داخل مراكز صنع القرار دون أن يشعر بالاحراج".

وأردف بالقول أن "حزب الشعوب يتحمل مسؤولية انهيار عملية السلام بسبب دفاعه عن مشروعية سلاح حزب العمال الكوردستاني"، مضيفاً "أن ذلك أدى إلى اعلانه انهيار السلام وعودة القتال بين الطرفين".

وختم حديثه قائلاً "في فترة حكمي لم يتم عزل رؤساء البلديات من مناصبهم ووضع أشخاصٍ آخرين مكانهم".

وتدرج داوود أوغلو في المناصب السيادية داخل تركيا من مستشار لرئيس الوزراء، إلى وزيرٍ للخارجية، ثم رئيس للوزراء وحزب العدالة والتنمية، خلفاً لأردوغان الذي أعيد انتخابه رئيساً في 2014.

وترأس أوغلو ثلاث حكومات متتالية، فضلاً عن عضوية البرلمان في ثلاث فتراتٍ تشريعية.