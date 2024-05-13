افتتاح مدرسةٍ جديدة في حلبجة مكونة من 27 فصلاً دراسياً

أربيل (كوردستان 24)- شيّدت حكومة إقليم كوردستان، مدرسةً حديثة في محافظة حلبجة، مكونة من 27 فصلاً بتكلفةٍ قُدِّرت بأكثر من مليارين و500 مليون دينار، على نفقة أحد المانحين يدعى آسو حاجي محمد.

وافتُتِحت المدرسة اليوم الاثنين، بحضور نائب رئيس مجلس وزراء الإقليم قوباد طالباني، ووزير التربية والتعليم آلان حمه سعيد إضافةً لعددٍ من المسؤولين الحكوميين والحزبيين.

وقال حمه سعيد في مؤتمرٍ صحفي، إن هذه المدرسة هي المشروع التعليمي الثالث خلال السنوات الأربع للتشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان، والتي تلعب دوراً في توفير المستلزمات التعليمية لمدارس حلبجة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وضع حجر الأساس قريباً لأكبر مجمعٍ تعليمي بمحافظة حلبجة.

وأضاف: شيّدت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان 122 مدرسة ضمن موازنة الحكومة وهيئة الاستثمار وتنمية المحافظات، إضافةً إلى المانحين.