هدفه إدارة البلاد.. 6 أحزابٍ سياسية تتفق على تشكيل تحالفٍ جديد في العراق

أربيل (كوردستان24)- توصّلت ستة أحزاب سياسية في العراق إلى اتفاقٍ نهائي لإعلان تشكيل تحالفٍ جديد بهدف إدارة البلاد التي تشهد منذ انتخابات اكتوبر تشرين أول 2021، ، أزمةً سياسية.

وأوضح فادي الشمري، عضو مكتب تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، وتحالفا عزم والسيادة وحركة بابليون، إضافةً للإطار التنسيقي، توصّلوا لاتفاقٍ نهائي لإعلان التحالف.

وأضاف في تصريحٍ صحفي، "نأمل أن تسير الأمور على ما يرام، وأن يتحدد المرشح الرئاسي ويستأنف البرلمان عمله".

يأتي ذلك مع استمرار تأزم الوضع السياسي، بعد انسحاب التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، من العملية السياسية في أعقاب فشله بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وإصراره على رفض مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة.

في وقتٍ تحاول فيه بعض الأطراف السياسية، لإنهاء الخلافات بين الطرفين الشيعيين (التيار الصدري والإطار)، بتقريب وجهات النظر بينهما، بهدف التوصل لمرشحٍ توافقي لمنصب رئيس الحكومة.

إلى ذلك، أكّد غالب العميري، القيادي البارز في التيار الصدري، أن الإعلان عن تحالفٍ جديد "لن يغيّر من فشل الإطار التنسيقي في عدم قدرته على إدارة البلاد".

وكان القيادي في الإطار التنسيقي ومسؤول الجبهة الشمالية لمنظمة بدر، محمد مهدي البياتي، قد أشار في تصريحٍ سابق لـ (كوردستان24)، إلى وجود محاولاتٍ لتشكيل تحالفٍ جديد قريباً، لإدارة البلاد، بمشاركة الحزبين الكورديين وتحالف السيادة.