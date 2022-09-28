سیاسة

قائد حزب كوردي: إيران شنت هجمات عنيفة على مقراتنا و"خسائرنا فادحة"

author_image سوار أحمد
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کوردستان حزب كوردي ايران قصف اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد حزب الحرية الكوردستاني، حسين يزدانبنا، القوات الإيرانية شنت هجمات عنيفة على مقر حزبه، مشيرا في الوقت نفسه ان هناك "خسائر فادحة".

وقال حسين يزدان بنا لكوردستان 24 "تعرض مقرنا لهجوم عنيف في بردي بمحور كركوك ولدينا الكثير من الضحايا".

واضاف "تعرضنا لهجوم بالصواريخ والمسيّرات، والهجمات مستمرة حتى الآن ونحن في خطر كبير".

استهدفت ايران اليوم الأربعاء، مقرات ثلاثة أحزاب كوردية معارضة لها بمسيرات مفخخة في قضاء كوية وناحية التون كوبري وقرية سركويزلة التابعة لمحافظة السليمانية.

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