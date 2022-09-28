يونامي: يجب أن تتوقف الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان فوراً

أربيل (كوردستان24)- شددت بعثة الأمم المتحدة يونامي في العراق اليوم على وجوب إيقاف الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع تويتر اليوم "يرفض العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، فكرة أنه يمكن معاملته على أنه "الفناء الخلفي" للمنطقة حيث ينتهك سيادته الجوار بشكل روتيني ومن دون عقاب.

وأضاف البيان " دبلوماسية الصواريخ عمل طائش له عواقب وخيمة. ويجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور".