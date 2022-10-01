سیاسة

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على متهمين إثنين بحوزتهما كرات زجاجية وأدوات لرميها

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية
author_image مظفر مزوري
العراق الاعلام الامني المظاهرات تشرين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الاعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية القت القبض على متهمين إثنين بحوزتهما كرات زجاجية وأدوات لرمي هذه الكرات على القوات الأمنية.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان لها اليوم السبت "تستمر الأجهزة الأمنية المختصة في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وهي تتاخذ أقصى درجات الانضباط في عملها، الا ان بعض المندسين يحاولون الاعتداء على القوات الأمنية".

وأضاف البيان "تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كرات زجاجية وادوات لرمي هذه الكرات على قواتنا الأمنية، كما ضبط بحوزتهما دروع واقية وقناع تخفي للوجه وعصي عدد ٢، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".

وأكد بيان خلية الاعلام الأمني على "اهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وأبعاد المندسين والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية لالقاء القبض عليهم".

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