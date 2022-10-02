اتفاقية كوردستان24 و"الجزيرة" تدخل حيّز التنفيذ

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول قسم التخطيط في مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام عبد الحميد زيباري، إن الاتفاقية الموقّعة مع شبكة الجزيرة الإعلامية ستدخل حيّز التنفيذ خلال وقتٍ قريب.

وفي وقتٍ سابق وقعت مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام ومعهد الجزيرة للإعلام، اتفاقية تعاون في مجال الاستشارات الإعلامية.

ورحب المدير العام لمؤسسة كوردستان24 أحمد الزاويتي بهذه الاتفاقية، وأشار إلى أنها ستكون ذات أثر إيجابي في مجال رفع الكفاءات العاملة في القناة.

حديث عبد الحميد زيباري جاء خلال لقاءٍ له مع كوردستان24 في وقتٍ متأخر من مساء يوم السبت.

وقال زيباري إن "فريقاً مختصاً سيتم ايفاده من معهد الجزيرة للإعلام إلى أربيل لتقديم التدريب والاستشارات لموظفي مؤسسة كوردستان24 في أربيل".

وأضاف أن "فكرة توقيع هذه الاتفاقية جاءت بعد أن تولى أحمد الزاويتي منصب المدير العام لمؤسسة كوردستان24"، مؤكداً "انه تم اختيار شبكة الجزيرة من بين شبكاتٍ اعلامية أخرى متاحة، بعد دراسة بسبب خبرتها الطويلة في هذا المجال".

وأكد أن الاتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ بين مؤسسة كوردستان24 ومعهد الجزيرة للإعلام في المستقبل القريب، مشيراً إلى أنه سيتم ايفاد فريقٍ من المعهد خلال منتصف الشهر الجاري، للاضطلاع عن كثب على سير عمل القناة، ووضع الخطط المناسبة لتطوير كفاءات الكادر الإعلامي من الناحيتين النظرية والعملية.

وأشار إلى أن الفريق القادم من الجزيرة سيركز على غرفة الأخبار في مؤسسة كوردستان24 وخصوصاً تطوير كفاءات المراسلين ومواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أن "الجزيرة نفسها تستعد لمرحلة جديدة من تطوير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي".

وشدد على أن "المرحلة الأولى من العمل بين مؤسسة كوردستان24 والجزيرة ستكون مدتها ستة أشهر"، مشيراً إلى أن "الكادر القادم من المعهد الإعلامي للجزيرة يملك خبرةً طويلة في جميع مجالات العمل الإعلامي".

وفي نهاية حديثه قال عيدالحميد زيباري إن "مؤسسة كوردستان24 تتجه نحو مرحلةٍ جديدة من العمل الإعلامي"، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية مع شبكة الجزيرة الإعلامية هو بدايةٌ لتلك الخطوة".