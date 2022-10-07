علماء استراليون يرغبون زرع نباتات على سطح القمر

أربيل (كوردستان24)- أعلن علماء استراليون انهم يرغبون في محاولة زرع نباتات على سطح القمر بحلول عام 2025 في إطار مهمة جديدة أُعلن عنها اليوم الجمعة وتهدف الى تطوير مستعمرة على سطح القمر.

وقال العلماء الاستراليون في بيان لهم "ان هذا المشروع يشكّل خطوة أولى نحو زراعة نباتات من أجل تأمين الغذاء والدواء وإنتاج الأكسجين، وتُعدّ هذه الأمور كلّها ضرورية لتأسيس حياة للبشر على سطح القمر".

وقال عالم الاحياء النباتية في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا بريت ويليامز "ان البذور ستنقلها مركبة بيريشيت2 الفضائية ضمن مهمة فضائية إسرائيلية خاصة".

وأضاف ويليامز "بمجرّد الهبوط على سطح القمر وزرعها، ستُسقى البذور في غرفة مغلقة فيما يتولى العلماء مراقبة أي علامات تشير إلى إنباتها".

وأوضح العالم الأسترالي انه "ستُختار أنواع النباتات استناداً إلى قدرتها على تحمل الظروف الجوية القصوى وإلى سرعة إنباتها كذلك".

وبالإضافة إلى هذا الهدف، قد تكون المهمة أيضاً بمثابة مختبر يهدف إلى إيجاد حلول لمشاكل الأمن الغذائي الناجمة عن الاحترار المناخي، على ما تقول الأستاذة في الجامعة الوطنية الأسترالية كيتلين بيرت.

وأضافت بيرت في بيان "إذا تمكّنا من إنشاء نظام لزراعة النباتات على القمر، سنتمكن إذاً من إيجاد نظام لزراعة المنتجات الغذائية في بعض البيئات التي تتمتع بأقسى الظروف على الأرض".

وتتولى منظمة لوناريا وان التي تضم علماء أستراليين وإسرائيليين، إدارة هذا المشروع.

المصدر: فرانس برس