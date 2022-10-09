ريبر أحمد: مستمرون بالعمل مع بغداد لتحقيق الرفاهية للعراقيين كافة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد اليوم الأحد إن أربيل وبغداد تعملان معاً بهدف تجاوز التحديات وتحقيق الرفاهية إلى العراقيين كافة.

ويدخل العراق يوم غد الاثنين عاماً كاملاً من دون حكومة جديدة أو موازنة إثر الجمود السياسي منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن رئيس حكومة الإقليم أثناء حفل نظمته البعثة الألمانية بأربيل بمناسبة "يوم الوحدة الألمانية"، قال ريبر أحمد "ما زلنا نواصل العمل المشترك مع الحكومة العراقية، من أجل تجاوز العقبات، وتحقيق الرفاهية إلى العراقيين كافة، وبضمنهم مواطنو إقليم كوردستان".

يأتي هذا بينما لا تزال الخلافات متواصلة بين القوى السياسية، في وقت طرحت فيه أربيل مؤخراً مبادرة تهدف للدفع بالجهود الرامية لإنهاء الشلل السياسي في العراق.

وفي جزء آخر من كلمته، أثنى ريبر أحمد على الدعم الألماني المقدم إلى إقليم كوردستان، ولا سيما خلال الحرب على تنظيم داعش.

وقال إن المساندة الألمانية لإقليم كوردستان "لا تنسى"، مشيراً بذلك إلى القتال الذي خاضه العسكريون الألمان والبيشمركة جنباً إلى جنباً لإلحاق الهزيمة بداعش.

كما أثنى ريبر أحمد على الدعم الألماني لإقليم كوردستان فيما يتعلق بملف النازحين واللاجئين الذين لاذوا بالإقليم هرباً من المنظمات الإرهابية، معرباً عن أمله بأن تمضي ألمانيا والاتحاد الأوروبي في دعم إقليم كوردستان على المدى البعيد.

وأكد أن أبواب إقليم كوردستان مشرعة بوجه المستثمرين الألمان والأجانب عامة، ودعا إلى توسيع سبل التعاون بين إقليم كوردستان وشركائه في شتى المجالات.