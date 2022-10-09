رونالدو يحرز هدفه الـ700 في مسيرته الكروية

أربيل (كوردستان 24)- سجل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الأحد هدفه الـ700 في مسيرته الاحترافية مع جميع الأندية التي انضم إليها.

ومنح رونالدو نادي مانشستر يونايتد هدف التقدم في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي على نادي إيفرتون في المباراة التي انتهت بهدفين "للشياطين الحمر" مقابل هدف لمضيفة إيفرتون، ليتمكن بذلك النادي الإنكليزي من حصد النقاط الثلاث بالكامل.

وشارك المتوج بالكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم خمس مرات في المباراة، بديلاً في منتصف الشوط الأول عقب إصابة الجناح الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال، حيث احتاج البرتغالي إلى 14 دقيقة فقط لتسجيل هدف هز به شباك إيفرتون بتسديدة قوية استقرت داخلها ليتمكن من إحراز الهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية.

وهذا هو الهدف الأول لرونالدو (37 عاما) في الدوري هذا الموسم، رافعاً غلته إلى 144 هدفاً بألوان مانشستر يونايتد الذي يدافع عنه للمرة الثانية في مسيرته.

وسجل الدون 450 هدفاً مع ريال مدريد و101 هدف مع يوفنتوس الإيطالي وخمسة أهداف مع فريق بداياته سبورتينغ البرتغالي.