مجلس الوزراء العراقي يثبت تسعيرة "طن العرنوص" ويلغي تكليف مهند العبيدي

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء عدداً من القرارات بضمنها تثبيت تسعيرة بعض المحاصيل الزراعية.

وقال المجلس في بيان إن جلسته شهدت إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تثبيت سعر شراء طن العرنوص 500000 دينار، فقط خمس مئة ألف دينار لهذه السنة، ويكون سعر بيع طن الحبوب 400000 دينار، فقط أربع مئة ألف دينار لهذه السنة.

وتقرر أيضاً دعم مخرجات الإنتاج (شراء عرانيص الذرة) بنسبة 50%، لهذه السنة، الاستمرار بدعم المدخلات بالنسبة للأسمدة لمحصول الذرة الصفراء، وفقاً للخطّة الزراعية على أن تموّل من قانون الأمن الغذائي.

وقرر المجلس تخويل وزير الثقافة حسن ناظم صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية المقر بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، على أن تولي وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

وألغى مجلس الوزراء قرار تكليف مهند حميد محمد العبيدي، بمهمات قائممقام قضاء الرمانة في محافظة الأنبار.

ووافق كذلك على إضافة مطبعتي "دار الوارث" للطباعة والنشر و"بغداد المركزية" إلى المطابع المشمولة بالاستثناء المثبتة في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء بشأن طباعة الكتب المدرسية.

وأشار البيان إلى مجلس الوزراء وافق على منح مدرسة الجالية الدولية الأهلية في العاصمة بغداد إجازة تأسيس، استناداً إلى أحكام المادة (4/البند أولاً) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي، على أن تولي وزارة التربية إكمال إعداد التعليمات بهذا الصدد.