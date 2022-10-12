اشتباكات عنيفة في عفرين وهيئة تحرير الشام تدخل خط المواجهة

أربيل (كوردستان24)- اندلعت يوم الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا في عفرين، حيث دخلت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أيضاً خطوط المواجهة من ناحية شيراوا وفقاً لمصادر محلية.

وسيطر الجيش التركي وحلفاؤه من فصائل المعارضة السورية على عفرين الكوردية في آذار مارس 2018 بعد معارك مع الوحدات الكوردية استمرت ثمانية أسابيع.

وقال مصدر محلي من داخل مدينة عفرين لـ كوردستان24، إنه "اندلعت منذ يوم أمس اشتباكات عنيفة بين الجبهة الشامية من جهة وفرقة الحمزات وسليمان شاه (العمشات) من جهة أخرى في قرى شيراوا ومعبطلة وجنديرس وشيخ الحديد داخل مدينة عفرين".

وأكد المصدر أن "الاشتباكات تسببت بـ مقتل عنصر تابع للجبهة الشامية وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة إلى قطع الطريق الرئيسي بين عفرين وجنديرس".

وبحسب المصادر فإن الجبهة الشامية سيطرت على خمسة قرى واقعة بين عفرين وجنديرس، كما سيطرت فرقة سليمان شاه (العمشات) الداعمة لـ فرقة الحمزات على قريتين في ناحية شية.

وأضافت أن رتلاً عسكرياً كبيراً من الفرقة "الثالثة" انطلق من مدينة إعزاز إلى عفرين لمساندة الجبهة الشامية لاستعادة قرى أردنا ومستكا من سيطرة فرقة سليمان شاه (العمشات).

وفي أحدث تلك التحركات، أفادت المصادر "وصول قوات تابعة لـ هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) من إدلب إلى قرى باسوطة وعين دارا في ريف عفرين".

وذكرت مصادر أن الاشتباكات سببت حالة من الذعر والهلع وحركة نزوح محدودة بين الأهالي، وأدت إلى تدهور الوضع الأمني بشكلٍ كامل.

وتشهد مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، اقتتالاً دائماً فيما بينها، بسبب الخلاف على النفوذ والمصادرات.