سیاسة

كتلة دولة القانون تكشف مبادرة للبارتي حول مرشح رئيس الجمهورية

author_image مظفر مزوري
العراق البارتي دولة القانون رئاسة الجمهورية عبداللطيف رشيد

أربيل (كوردستان24)- كشفت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي عن مبادرة للحزب الديمقراطي الكوردستاني عبر سحب مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر احمد ودعم المرشح عبداللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكوردي، مضيفة انهم يرحبون بهذه المبادرة لحلحلة الازمة السياسية.

وقالت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي في بيان لها "نرحب بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الازمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم  السيد عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي".

وأضاف البيان "نقدر عالياً هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لإستكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة غدا الخميس".

وأكد بيان كتلة دولة القانون "نؤكد دعمنا الكامل لهذه الخطوة وندعو الجميع الى التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لانهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد بمنزلاقات خطيرة".

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