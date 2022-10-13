الإعلام الأمني: سقوط 9 صواريخ في المنطقة الخضراء

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني ان 9 صواريخ كاتيوشا، سقطت اليوم الخميس في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية، ان المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها، تعرضت الى قصف بـ 9 صواريخ من نوع كاتيوشا.

واكد البيان إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين.

وقال مراسل كوردستان 24 ان أجراس الإنذار دقت على مباني سفارات عدة دول في المنطقة الخضراء في بغداد.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب العراقي الواقع ضمن المنطقة الخضراء، اليوم لانتخاب رئيس جمهورية العراق.