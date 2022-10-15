سیاسة

السعودية تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة تبلغ 400 مليون دولار

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العالم السعودية اوكرانيا مساعدات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة تبلغ 400 مليون دولار، مبدية استعدادها لمواصلة جهود الوساطة للإفراج عن أسرى الحرب مع روسيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أبدى خلاله استعداد المملكة لمواصلة جهود الوساطة ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد.

بدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على تويتر، الجمعة، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي وشكره على دعم بلاده لوحدة الأراضي الأوكرانية خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع بن سلمان على مواصلة الانخراط في عملية إطلاق سراح أسرى الحرب، بالإضافة إلى اتفاق بشأن تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت الشهر الماضي أنها توسطت لنقل 10 أسرى حرب ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وهم من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا.

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