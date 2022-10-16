إيران: على بغداد واربيل تحمل مسؤولية التصدي "للجماعات الإنفصالية"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ان على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، أن تتحملا مسؤولية التصدي لما اسمتها "الجماعات الإرهابية والانفصالية".

وجاءت تصريحات عبد اللهيان يوم السبت، خلال استقباله وفدا عراقيا رفيعا، برئاسة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في طهران، حيث بحث الطرفان العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإيراني، ان طهران تنتظر من الحكومة العراقية، عدم السماح بتحويل إقليم كوردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران.

وأضاف عبد اللهيان، ان بلاده "تنتظر من بغداد ألّا يكون تراب منطقة كوردستان مكاناً للعمليات الإرهابية والتهديدات لإيران"، مشيرا الى أنّه "يجب أن تتحمل كل من بغداد وأربيل المسؤولية الكاملة عن التصدي للجماعات الإرهابية والانفصالية في منطقة كوردستان العراق".

وأشار أمير عبد اللهيان، خلال اللقاء، إلى أنّ "العراق وإيران، تجمعهما علاقات استراتيجية ومتميزة"، مشدداً على أنّ "أمن العراق من أمن إيران".

وأكد تعزيز العلاقات بين طهران وبغداد في كل المجالات، والتعاون الثنائي في المجال الأمني، وضمنه ضرورة مواجهة الإرهابيين المسلحين في إقليم كردستان العراق.

من جهته، أشار الأعرجي، إلى أنّ "الدستور العراقي لا يسمح بنشاط العناصر والتيارات التي تهدد أمن جواره"، مشيراً إلى أن "الحكومة المركزية وحكومة الإقليم ستواجهان أي تحرك يستهدف أمن كل من إيران والعراق".

واكد الأعرجي على أنّ "أي إجراء يمس أمن إيران سيجابَه بالرد من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لأنّ العراق يعدّ أمن إيران من أمنه".