بالتعاون مع البيشمركة.. العمليات المشتركة: الحدود العراقية السورية مؤمّنة بالكامل

أربيل (كوردستان 24)- أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل، بالتعاون "مع قوات البيشمركة في مجال ملاحقة المتسللين وكل من يحاول عبور الحدود".

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أن "الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل ومجهزة بإمكانيات عالية بخطي دفاع يتمثل الأول بحرس الحدود والثاني بالجيش العراقي".

وأشار إلى وجود تعاون "مع قوات البيشمركة في مجال ملاحقة المتسللين وكل من يحاول عبور الحدود".

وأكد الخفاجي على وجود "تنسيق عال مع الجانب السوري من خلال الغرفة الأمنية الموجودة في وزارة الدفاع السورية، كذلك التنسيق مع التحالف الدولي في ضبط الجزء الذي تسيطر عليه قوات قسد".

جاء ذلك، في وقتٍ أعلنت العمليات المشتركة في العراق، عبر بيان "فقدان عناصر تنظيم داعش القدرة على القيادة والسيطرة، إثر مقتل 150 قيادياً فيها خلال العام الجاري".

وقال الخفاجي، إن "سلاح الجو العراقي تمكن من قتل عدد كبير من قيادات داعش في الأشهر الماضية، فضلاً عن إحكام غلق الحدود العراقية السورية والسيطرة عليها وتجهيزها بكاميرات وأبراج لمنع التسلل".