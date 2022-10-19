سیاسة

خلال لقائهما في قصر السلام.. رشيد والسوداني يؤكّدان على تشكيل حكومةٍ تخدم العراقيين

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العراق عبد اللطيف رشيد محمد شياع السوداني قصر السلام تشكيل حكومة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء المكلّف، محمد شياع السوداني،  على أهمية توحيد الصف الوطني والعمل على تشكيل حكومةٍ جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل لخدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمعهما اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، جدّد خلاله رئيس الوزراء المكلّف، تهانيه وتبريكاته لـ رشيد، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له النجاح والموفقية في أداء مهمته.

من جانبه، عبّر الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لـ السوداني، مجدداً تهنئته بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مُتمنياُ له التوفيق في مهمته.

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