سیاسة

إخلاص الدليمي: الحزب الديمقراطي سيحصل على ثلاث وزارات في حكومة السوداني

"الرئيس مسعود بارزاني سيحدد الأسماء المرشحة لشغل مناصب هذه الوزارات"
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العراق العراق الحزب الديمقراطي الكوردستاني حكومة السوداني

أربيل (كوردستان 24)- أكدت النائبة في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي اليوم الأربعاء أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحصل على ثلاث وزارات في حكومة محمد شياع السوداني.

وقالت إخلاص الدليمي في مقابلة مع كوردستان 24، إن "الكورد سيحصلون على أربع وزارات في الحكومة المقبلة"، مؤكدة أن "الحزب الديمقراطي سيحصل منها على وزارات الخارجية والإعمار والعدل".

وأشارت إلى أن "الرئيس مسعود بارزاني سيحدد الأسماء المرشحة لشغل مناصب هذه الوزارات"، مضيفة أن "الأسماء ستقدم غداً صباحاً من قبل الكتل السياسية إلى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني".

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